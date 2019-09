Crotone-Empoli, i convocati di Bucchi: c'è anche Mancuso. Out Gazzola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 23 gli azzurri convocati dal tecnico dell'Empoli Bucchi per la sfida con il Crotone, in programma domani alle ore 15.00 allo stadio "Ezio Scida" di Crotone. Per l'occasione, l'allenatore ritrova Mancuso, comunque non al top della condizione, mentre Gazzola e Cannavò sono gli unici due indisponibili.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Brignoli, Perucchini, Provedel

Difensori: Antonelli, Balkovec, Maietta, Nikolaou, Pirrello, Romagnoli, Veseli

Centrocampisti: Bajrami, Bandinelli, Dezi, Fantacci, Frattesi, Laribi, Ricci, Stulac

Attaccanti: La Gumina, Mancuso, Merola, Moreo, Piscopo