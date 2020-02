vedi letture

Crotone, Messias: "Il nostro pubblico è un'arma in più. Vogliamo riprenderci dopo il passo falso"

Attraverso il sito ufficiale del Crotone l’attaccante Junior Messias ha parlato in vista della sfida contro il Pescara spiegando che la squadra vuole voltare pagina dopo il passo falso contro la Juve Stabia: “Dobbiamo riprendere subito quello che abbiamo perso a Castellammare, però dobbiamo continuare con questo tipo di prestazione perché abbiamo giocato bene. Dobbiamo abbinare la prestazione al risultato. Il Pescara è una squadra difficile da affrontare e dobbiamo prepararci al meglio per batterla. - conclude il brasiliano chiamando a raccolta i tifosi - Giocando in casa, grazie al nostro pubblico abbiamo una forza in più quindi dobbiamo sfruttare al meglio il nostro campo”.