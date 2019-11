© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Al netto della partenza per Crotone rimandata, causa problemi al charter, il Perugia ha reso noti i convocati per la gara di domani, valida per l'11^ giornata di Serie B.

Mister Oddo deve ovviamente fare a meno dell'infortunato Kouan, che fa compagnia ad Angella in infermeria, mentre ha a disposizione Gyomber, che ha però lavorato a parte per buona porzione della settimana.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fulignati, Vicario.

DIFENSORI: Di Chiara, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rodin, Rosi.

CENTROCAMPISTI: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Nicolussi Caviglia.

ATTACCANTI: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Fernandes, Iemmello, Melchiorri.