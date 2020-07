Crotone, può essere Serie A. Ma al "Picchi" servono punti e occhi... a Cremona

Vincere, e poi sperare: perché se la promozione in A è ormai a un passo, la stessa non è ancora certa.

Ma per il Crotone potrebbe essere questa la giornata decisiva. La formazione di Giovanni Stroppa sarà in scena a Livorno, dove affronterà la truppa labronica che ormai non ha più niente da chiedere al torneo, ma non basterà solo il risultato del "Picchi" per gioire, occorrerà guardare anche l'esito di Cremonese-Spezia: sia chiaro, per i rossoblù far punti è comunque necessario.

In caso di vittoria, sarebbe Serie A diretta solo se lo Spezia pareggiasse o perdesse in terra lombarda, ma in caso di ko delle Aquile liguri, al Crotone basterebbe anche il pareggio: i punti di distacco, considerando questa seconda opzione, diventerebbero 7 - allo stato attuale sono 6 - non compensabili più nelle due giornate rimanenti.

Uscire senza punti dal "Picchi", invece, soprattutto in caso di successo o pareggio dello Spezia, complicherebbe non poco la vita agli squali.