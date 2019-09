Crotone, Stroppa: "A Cremona troveremo un ambiente difficile"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della rifinitura mattutina, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza per presentare il match di domani contro la Cremonese: “Il Crotone va a Cremona e affronta una squadra importantissima. La stagione scorsa hanno fatto un campionato importante e in questa stagione hanno inserito giocatori di categorie diverse e che possono essere determinanti in qualsiasi momento. È una partita non solo difficile, ma veramente importante sotto tanti aspetti, tipo l’aspetto psicologico perché è stata ferita, faranno quadrato e ci sarà un ambiente sicuramente difficile”.