© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Brescia il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa liquida velocemente le polemiche sull’arbitraggio dell’ultima gara concentrandosi sulla prossima sfida: “Per quello che è successo ultimamente se ne è occupata e se ne sta occupando la Società, noi siamo concentrati solo sul campo. - continua poi Stroppa come riporta il sito del club – All’andata contro il Brescia pur giocando in dieci contro undici facemmo una partita incredibile, ma domani sarà diverso. Loro sono meritatamente primi della classe, ma noi siamo in salute come si è visto contro il Pescara dove abbiamo creato tanto, c’è voglia e fame, l’unica cosa che manca sono i punti. Turnover? Vorrei valutare non solo Brescia ma anche Palermo e Padova, bisogna fare i conti su chi recupererà meglio, la squadra sta bene, mi piacerebbe fare un bel turn over perché in questo momento meriterebbero tutti di giocare”.