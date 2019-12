© foto di Andrea Rosito

Il mister del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Pordenone: "Gli episodi non li portiamo dalla nostra parte, purtroppo è un grandissimo limite. Fino a qualche settimana fa avevamo più cattiveria, oggi è mancata. Ho la sensazione che la partita potesse durare anche 2 ore e non saremmo riusciti a far gol. Gli episodi del primo tempo sono stati determinanti, siamo andati sotto senza subire un tiro in porta. Quindi con la partita in salita potevamo fare molto di più, e per fare risultato su questi campi ci vuole quel qualcosa che al momento non abbiamo. Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, ma non abbiamo fatto il salto di qualità".