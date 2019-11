Crotone, Stroppa: "Se siamo in alta classifica qualcosa di buono è fatto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'immediato pre gara, con l'Ascoli avversario di turno, in casa Crotone, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato mister Giovanni Stroppa: "C’è rammarico perché negli episodi determinanti delle partite non siamo stati bravissimi, e la sfortuna è che anche le dirette concorrenti hanno vinto. Ma questa è la Serie B, con tre punti possiamo trovaci a ridosso dei playoff o a lottare per le prime posizione: l’importante è rimane così, lavorare così, dare continuità è la cosa fondamentale quest’oggi. Siamo forse stati penalizzate dalle assenze, che hanno ridotto i cambi, ma se ancora siamo li davanti vuol dire che chi c’è sta lavorando bene”.