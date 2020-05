Crotone, Ursino: "Ripresa? Ci faremo trovare pronti ma dovremmo pensare al prossimo anno"

Ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente del Crotone Beppe Ursino ha parlato della possibile ripresa del campionato: "Il Crotone si farà trovare sicuramente pronto, la cosa importante è che ci sia un protocollo stilato da organismi competenti che garantiscano il massimo della sicurezza. Adesso non possiamo fare altro che aspettare il nuovo. Se ci diranno di smettere lo faremo a malincuore anche perché siamo stati giustamente fermati, con una pandemia non si scherza, mentre stavamo facendo il rush finale. Credo però che ci siano cose più importanti del calcio. Questo virus non si vuole fermare e i nuovi contagi in Serie A lo dimostrano, non credo di essere il solo a pensare che al primo posto debba essere posta la salute. Insomma voglio dire, come si fa a giocare nelle città del nord dove i contagi sono ancora alti? E poi non so se gli italiani siano più interessati alla propria salute o ad una partita di calcio".

Sul mercato che sarà, ha poi aggiunto: "Sarà un mercato di scambi, tenteremo di valorizzare qualche giovane, come abbiamo sempre fatto, fondamentale sarà arrivare prima sui giovani e soprattutto preparati. In questo periodo sto seguendo molti calciatori. Se si vuole ripartire con il piede giusto penso sia più importante focalizzare l’attenzione sul prossimo campionato e non su questo“.