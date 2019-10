© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripresa la preparazione, in casa Crotone, in vista della sfida contro il Venezia, valida per la 9^ giornata del campionato, che si giocherà sabato allo "Scida". Notizie non esaltanti dall'infermeria con Luca Vido che non ha preso parte alla seduta a causa di un affaticamento. Come riferiscono i canali ufficiali del club, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.