Da Bucchi ad Asencio. Un pezzo di Benevento verso Empoli

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico Cristian Bucchi a Empoli potrebbe ritrovare un bel pezzo del suo Benevento. Da un lato infatti il Sassuolo per arrivare a Francesco Caputo sarebbe disposto a mettere sul piatto i centrocampisti Federico Ricci, che piace molto anche allo Spezia, e Filippo Bandinelli reduci dall’esperienza in prestito in giallorosso, oltre che il difensore Cristian Dell’Orco, già in azzurro nell’ultima stagione. Lo riferisce Tuttosport spiegando che alla corte di Bucchi potrebbe arrivare dal Genoa Raul Asencio, anche lui al Benevento nell’ultima stagione, come contropartita per lo sbarco di Aurelio Andreazzoli in rossoblù.