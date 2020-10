Da Di Gregorio a Forte, la top 11 dei nuovi acquisti di Serie B

Dopo i dieci acquisti top, in cui giocoforza si sono premiati sopratutto i movimenti di giocatori offensivi, ecco la formazione dei migliori acquisti dell’ultima sessione di mercato della Serie B schierata con il 4-2-3-1:

Di Gregorio (Monza) - Dopo l’ottimo campionato al Pordenone ecco un’altra avventura in Serie B per il portiere scuola Inter. Obiettivo conquistare la Serie A e confermarsi fra i migliori giovani nel ruolo.

Mogos (ChievoVerona) - Dopo due anni da protagonista, anche sotto porta, a Cremona il romeno si è trasferito in Veneto per continuare a macinare chilometri sulla fascia e sfornare assist preziosi. E magari anche qualche gol dei suoi.

Bocchetti (Pescara) - A 33 anni torna in Serie B, dal cugino direttore sportivo, per dare solidità ed esperienza a un reparto orfano di Campagnaro. A Verona lo scorso anno ha giocato poco, ma in Serie B rappresenta un valore aggiunto.

Carlos Augusto (Monza) - Un talento su cui in tanti, a partire da Galliani, sono pronti a puntare. Uno degli acquisti più costosi del mercato di Serie B che già nelle prime uscite ufficiali sta mostrando di essere un possibile crack della categoria.

Valdifiori (Pescara) - Qualità e visione di gioco non gli difettano. E i ritmi della Serie B potrebbero essergli più congeniali rispetto a quelli della A dove ha giocato fino alla passata stagione.

Barberis (Monza) - Ha conquistato la promozione con il Crotone da protagonista e ora è pronto a ripetersi con i brianzoli che non nascondono le proprie ambizioni. Qualità e quantità in mezzo al campo.

Menez (Reggina) - Pronti via ha subito fatto vedere che la Serie B può essere il suo trampolino di rilancio dopo qualche annata sottotono. Forse non ha più lo scatto di una volta, ma le qualità restano quelle dei bei tempi.

Boateng (Monza) - Altro giocatore a caccia di rilancio in un ambiente che conosce (vista la dirigenza a tinte rossonere). È uno dei nomi più attesi della stagione e il Monza punta tanto sul ghanese per conquistare una promozione che non si può fallire.

Kragl (Ascoli) - Esterno di grande corsa e con un tiro micidiale dalla distanza. Oltre a una grande duttilità che gli permette di rivestire più ruoli a sinistra oltre che giocare da mezzala d’inserimento.

Forte (Venezia) - Era uno degli uomini più ambiti dal mercato dopo le 17 reti della passata stagione. In arancioneroverde va a coprire la lacuna della prima punta, che nell’ultima stagione è mancata, per fare il salto di qualità definitivo alla squadra lagunare.