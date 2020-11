Dal campo alla rivoluzione filosofica nel calcio. Da Stroppa a De Zerbi... Ascoli, ecco Gerbo

vedi letture

Non solo calcio, ma molto di più per il centrocampista dell'Ascoli Alberto Gerbo, che si è laureato martedì in “Scienze Motorie curriculum Calcio”, il corso di laurea triennale dell’Ateneo Uni San Raffaele creato con la collaborazione dell’Associazione Italiana Calciatori.

Laurea ottenuta con il massimo dei voti, 110/110 e lode, e una tesi in “CALCIO: regole, tecnica, storia e management" (discussa con il relatore Luca Poli) che ha riguardato anche la sua avventura calcistica personale.

“Il concetto oltre il modulo. La rivoluzione filosofica nel calcio”, questo il titolo, e un lungo excursus su quello che è stato, dall'Antica Grecia ai giorni nostri, il percorso evolutivo dello sport più amato in Italia. Il calcio nell'Antica Roma, il calcio nel Medioevo, le origini del calcio moderno, e poi la rivoluzione filosofica e tattica del tutto.

Presi in esame il Milan di Arrigo Sacchi, il Barcellona di Pep Guardiola e Zdenek Zeman, che ha guidato anche quel Foggia che il giocatore ha poi avuto modo di conoscere meglio, quel Foggia reso grande dall'attuale tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi; l'esperienza personale del classe '89 ha poi toccato anche il Crotone di Giovanni Stroppa, con il quale lo scorso anno ha centrato la promozione in A.

“È un traguardo bello, che dedico ai miei genitori. Sono partito delle origini del calcio per arrivare a quello attuale, passando poi alla rivoluzione filosofica e tattica, suggellando il mio lavoro intervistando Roberto De Zerbi e Giovanni Stroppa (clicca qui per visualizzare i relativi video), miei tecnici rispettivamente a Foggia e Crotone. Per me sono stati due allenatori diversi dagli altri, mi hanno aperto la mente e permesso di vedere il calcio in maniera differente. Con loro c’è un rapporto speciale”, queste le parole a caldo del trentenne piemontese, che per cinque annate ha vestito la maglia dei “satanelli” (due delle quali proprio agli ordini dell’attuale guida del Sassuolo) e che nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie A con i “pitagorici. È un percorso fattibilissimo, è importante studiare e aprirsi qualche strada in più”, queste le parole di Gerbo al sito ufficiale dell'AIC.