Dalla Francia, trattativa in fase avanzata per Glik al Benevento

L'Equipe conferma la trattativa in corso tra Kamil Glik, difensore in scadenza nel giugno del 2021 col Monaco, e il Benevento che si vuole vestire "a festa" per il ritorno in Serie A. I primi colloqui tra le parti sono andati bene e - secondo il sito del quotidiano francese - l'affare sarebbe già entrato in una "fase avanzata".