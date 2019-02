Dopo la sconfitta contro il Cosenza il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato al Mattino di Padova per commentare la prestazione negativa dei suoi: “Si è trattato di una partita nata male e finita peggio, in cui non abbiamo fatto nulla di quanto preparato con il mister. Una gara giocata su un campo ai limiti della praticabilità a cui non siamo stati in grado di adattarci come avremmo dovuto. - continua Marchetti – Il Cosenza ha vinto tutti i contrasti, mentre noi siamo mancati completamente nel temperamento. Sapevamo che l’incontro si sarebbe sviluppato in un certo modo, eppure ci siamo fatti trovare impreparati, tanto che, se alla fine abbiamo limitato i danni, è solo grazie alle parate importanti di Paleari. Siamo onesti nel riconoscere i meriti all'avversario, credo ce ne vada dato atto. Ora non resta che voltare pagina”.