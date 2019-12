Dg Spezia: "Chi chiederà di andar via sarà accontentato. E sostituito"

© foto di Uff. Stampa Spezia Calcio

All'indomani della chiusura del girone di andata, con la sosta invernale alle porte, in casa Spezia, come riferiscono i canali ufficiali del club, è stato il Dg Guido Angelozzi a tracciare un primo bilancio: "Dopo sei mesi di lavoro era giusto fare il punto della situazione. A oggi abbiamo 24 punti, senza contare la partita da recuperare con la Cremonese, e sono abbastanza soddisfatto, perché per come eravamo partiti non era facile riprenderci, ma la squadra ha dimostrato di avere un'anima, il carattere e le qualità per tornare in alto. Nella passata stagione abbiamo rivoluzionato lo Spezia, costruendo un patrimonio tecnico e cedendo anche due calciatori a cifre importanti nel calcio che conta, e quest'anno abbiamo proseguito nel nostro progetto; sono contento del nostro lavoro, a inizio anno abbiamo avuto qualche difficoltà, ma tutte le formazioni, ad eccezione del Benevento, hanno passato momenti complicati".

Il direttore prosegue poi: "Credo che da parte di tutti ci si stata un po' la corsa a giudicare questa squadra, ma per dare giudizi è giusto attendere e ora che siamo a metà anno possiamo già stilarne qualcuno; questo è un gruppo giovane, con valori, che sta crescendo giornata dopo giornata, dando tante soddisfazioni al club e al suo pubblico. Nel girone di ritorno la possibilità di fare un salto di qualità? Ci sono tante squadre ambiziose, qualcuna come l'Empoli e la Cremonese sta faticando, pertanto credo che in primis il salto di qualità si faccia con il lavoro quotidiano e la continuità di prestazioni, non con il singolo calciatore; a eccezione del Benevento, praticamente già in A, tutte le altre possono sognare in grande, pensiamo al Pordenone, una squadra che al primo anno in Serie B ha 34 punti, gioca con serenità e sta interpretando un grandissimo campionato".

Nota poi sulla squadra: "Siamo in una fase di crescita continua, da Pescara in poi abbiamo una media punti importanti; all'inizio siamo stati anche sfortunati, perché ci sono mancati elementi importantissimi come Bidaoui, che per la categoria è un fuoriclasse, poi c'è stato l'inevitabile periodo di adattamento ai nuovi dettami tecnici, ma ora siamo un'altra squadra. L'attaccante? Stiamo aspettando Galabinov, per noi è l'attaccante titolare, ma come già detto in precedenza, ho commesso un errore durante l'estate, non trovando un'alternativa a Gudjohnsen visti i problemi di Andrey, ma è chiaro che ora farò di tutto per trovare un elemento che possa essere utile alla nostra causa; la proprietà ha dato degli input economici da portare avanti, sappiamo i parametri entro i quali possiamo muoverci in fase di mercato, e cercheremo di fare del nostro meglio come sempre".

E proprio sul mercato: "Lo Spezia sta lavorando bene, abbiamo una struttura importante, un patrimonio tecnico invidiabile, pensiamo a Maggiore che è un Under 21 spezzino e cresciuto qui al "Ferdeghini", chiaro che ora bisogna pensare a fare un passo ulteriore per crescere. Stiamo lavorando per il rinnovo di Bidaoui, vuole rimanere anche se ha offerte importanti, è un calciatore che in questa categoria fa la differenza e spero di riuscire ad accordarci. Mercato in uscita? Se qualcuno che gioca meno chiederà di andare via, lavoreremo per accontentarlo e trovare un sostituto".