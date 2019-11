© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, parla alla Gazzetta dello Sport del suo primo anno di Serie B: "Non sto vivendo il Venezia come una sfida. Sto vivendo una enorme esperienza. Non dico “sogno di fare l’allenatore”. Sarei un finto umile. Vorrei che la gente mi prendesse per come sono, un ragazzo sicuro di sé ma che ha una stella polare: il confronto costante"