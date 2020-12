Domani Lecce-Vicenza, Lanna: "La squadra ha subito voltato pagina". Falco è convocato

vedi letture

Vigilia di campionato per il Lecce. La squadra di Eugenio Corini sfiderà domani al Via del Mare il Vicenza. Il vice allenatore Salvatore Lanna

"L'umore del gruppo, dopo una sconfitta, non è dei migliori ma la squadra ha subito voltato pagina. Ci prepariamo bene per la gara di domani col Vicenza. Lavorato più sull'aspetto tattico o su quello mentale? Si lavora su entrambe. Il mister ha parlato con i ragazzi, si è confrontato e lavorato sul punto di vista tattico. Entrambi gli aspetti vanno portati avanti. I ragazzi stanno tutti bene, abbiamo avuto solo un piccolo problema con Falco ma ha dato disponibilità ed è convocato. Il 3-5-2 opzione per domani? Abbiamo scoperto adesso di avere un'opzione in più. La squadra può lavorare su entrambi i sistemi e domani vedrete quale vedrete quale sarà il sistema che il mister ha deciso di mettere in campo".

Questi invece i convocati. Non fanno parte dell'elenco gli infortunati Felici, Dermaku oltre a Dubickas, Pierno, Gallo, Lo Faso e Borbei mentre Falco, come ha detto anche Lanna, ha dato disponibilità ed è stato arruolato.

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

10. Falco

11. Adjapong

13. Rossettini

14. Stepinski

15. Monterisi

19. Listkowski

20. Pettinari

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Bjorkengren

24. Zuta

27. Calderoni

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis

99. Rodriguez