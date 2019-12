Sono servite ben 14 giornata per vedere, in Serie B, un calciatore in doppia cifra. Finora, il massimo di reti siglati da un medesimo giocatore, era di 9 reti, bottino conquistato dal bomber del Perugia Pietro Iemmello, che, fra l’altro, è colui che per la prima volta in stagione, ha sforato la doppia cifra in cadetteria.

Con la doppietta, decisiva, al Pescara, sono 11 i gol messi a segno dall’ex Benevento, che strappa così un primo record stagionale.