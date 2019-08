© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Non solo mercato e presentazione dei nuovi acquisti. Nella conferenza stampa odierna, il Ds dell'Ascoli Antonio Tesoro ha parlato anche della gara di sabato contro il Trapani, prima di campionato: "Sabato è una gara difficile, da prendere con le pinze, siamo galvanizzati dall’entusiasmo che si respira ma dobbiamo rimanere con I piedi per terra, il campionato sarà duro, anche se noi ci faremo trovare pronti, anche in chiave di mercato qualora si presentasse qualcosa di nuovo. La squadra ha dato segnali positivi, sul gioco siamo migliorati e davanti abbiamo un indice di pericolosità diverso dallo scorso anno: dei nuovi acquisti sono molto felice, c’è chi ha già avuto un impatto prorompente, a esempio Scamacca, ma ci sono anche dei giovani che se manterranno la testa faranno bene".