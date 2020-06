Ds Cittadella: "Ripresa non uguale per tutti: la differenza la fa l'età media della rosa"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere del Veneto - edizione Padova e Rovigo, è intervenuto il Ds del Cittadella Stefano Marchetti. Che ha ripercorso le ultime stagioni dei veneti, sempre a un passo dalla Serie A, arrivando poi al momento attuale, con la stagione non iniziata al top ma poi ripresa: "Ho temuto che potesse sfaldarsi tutto, lo ammetto. Ho temuto che l’ambiente e la squadra potessero disunirsi. Invece è stata brava la società, tutta, a stringersi attorno ai giocatori e all’allenatore e a ritrovare le giuste motivazioni per ripartire. Abbiamo detto che il nostro mondo è Cittadella e per fare risultati bisognava tornare a ragionare come se nulla fosse successo. Ripartendo daccapo. E alla fine i risultati sono arrivati, perché anche quest’anno, prima dello stop, eravamo in zona playoff. Ora è un’incognita a tutti gli effetti, non era mai successa una cosa simile. E non è nemmeno vero che sarà uguale per tutti, perché questa era una variabile che, in sede di costruzione della squadra, non poteva essere prevista: fa differenza se una squadra ha un’età media avanzata o se ne ha una più giovane. Le risposte del gruppo sono molto diverse. Comincia un altro campionato. Imprevedibile".