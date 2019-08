DS Empoli: "Orgogliosi di vedere Di Lorenzo in una rosa da Champions"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del mercato della società azzurra: "C’è stato tanto lavoro dopo la retrocessione, ci siamo messi subito all’opera per ottimizzare il nostro percorso. Credo che gli ultimi due mesi di campionato ci hanno dato maggiore visibilità.

Ora avete un capitale da investire dopo le cessioni.

"Sì, poi Bucchi è il migliore allenatore che potevamo scegliere in questo momento, è giovane e preparato, quello che noi volevamo. Siamo orgogliosi di aver avuto molti giocatori e di averli fatti crescere".

Chi sarà la sorpresa?

"Credo che tutti abbiano una particolare prospettiva, sarei contento di vedere Caputo riconfermarsi, ha la qualità per farlo. Bennacer e Krunic con Giampaolo possono crescere e migliorare. Di Lorenzo giocava due anni fa in Lega Pro, vederlo in una rosa da Champions è motivo di orgoglio da parte nostra".

Ha qualche nome per il mercato?

"Vogliamo mettere a disposizione dei giovani di prospettiva su cui lavorarci, con un mix di gente esperta. Non mi piace fare nomi singoli, ma abbiamo dei giovani interessanti".

L'obiettivo è quello di tornare in serie A?

"Vogliamo andarci con i piedi ben saldi per terra, il campionato di B è molto difficile e contro di noi tutti vorranno fare bella figura. Dobbiamo farci trovare pronti".

Il mercato è chiuso?

"Ci stiamo concentrando sui ragazzi che vogliono giocare per mandarli in prestito".