© foto di Uff. Stampa Pordenone

Ospite delle pagine di TuttoB.com Matteo Lovisa, ds del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima stagione di Serie B dei ramarri: "Tesser? Attilio è un allenatore vincente. Siamo contenti che abbia deciso di restare con noi, speriamo di continuare a fare bene nella prossima stagione. Mercato? Sicuramente opereremo sul mercato per portare al Pordenone un grande attaccante. Senza fare nomi, c'è la volontà di portare in neroverde un colpo che sia in linea con il budget a disposizione e con le caratteristiche fisiche e tecniche che ricerchiamo".