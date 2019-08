© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contattato dai microfoni di tuttobari.com, il Ds della Salernitana Angelo Fabiani ha fatto il punto della situazione sul difensore Daniele Altobelli, in uscita dalla Campania e richiestissimo in Serie C: "Non mi risulta di aver ricevuto alcuna richiesta da parte del Bari. Ne sono arrivate diverse ma da parte di squadre come l'Alessandria e altre, di cui se ne sta occupando il suo procuratore. Il ragazzo è in uscita ma nessuna trattativa è però in stato avanzato, nessun accordo raggiunto".