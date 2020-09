Ds SPAL: "I big della Serie A? Logico che con offerte importanti possano andarsene"

vedi letture

Nel corso di un evento nel ferrarese, il d.s. Giorgio Zamuner è stato intervistato e ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul momento attraversato dalla SPAL a pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato. Fra i temi toccati anche quello legato alle possibilità di vedere alcuni giocatori dello scorso campionato di Serie A in uscita negli ultimi giorni di trattativa: "Per costruire una squadra forte avremo bisogno di giocatori motivati. La SPAL ha pagato una stagione balorda, non da finire in quel modo lì, ma da lottare fino alla fine. I giocatori che sono rimasti sono di spessore, anche se resta da capire chi vorrà fare un campionato di sacrificio e sporcarsi i calzoncini. Avere la fortuna di avere in squadra Vicari, Valoti, Di Francesco e Missiroli inizia ad essere qualcosa di importante. Logico che se arriveranno offerte con cui puoi pensare di ripristinare il budget e i conti, ce ne dovremo privare".