Ds SPAL su Berisha: "Calciatore top. Lo avremmo ceduto solo in caso di offerta importante"

All'interno della conferenza stampa di fine mercato tenuta dal ds della SPAL Giorgio Zamuner si è parlato anche del mancato addio di Etrit Berisha: "A inizio stagione avevamo la necessità di riequilibrare l'aspetto finanziario, ma al tempo stesso si era detto che avremmo mantenuto volentieri i giocatori di proprietà perché li ritenevamo davvero importanti per la categoria. Ed Etrit fa parte di questi. Penso sia più che chiaro che a fronte di un'offerta importante sia per i calciatori che per la società avremmo fatto delle valutazioni approfondite. Queste opportunità però non ci sono state e siamo contenti di aver tenuto in organico tutta una serie di elementi che in Serie B dovrebbero fare la differenza. Il peso economico non è di poco conto, ma è vero anche che la SPAL ha l'obiettivo di disputare una stagione da protagonista e quindi siamo felici di quanto fatto".