© foto di Alessio Alaimo

Dalle colonne de Il Gazzettino, in casa Venezia, ha fatto il punto della situazione il Ds Fabio Lupo: "In questa Serie B tutti possono fare risultati clamorosi contro chiunque. Abbiamo costruito questo Venezia per poterci giocare gara per gara, senza guardare cicli, blasone o classifica. Finora i ragazzi non hanno mai tradito nell’approccio alla gara, so quali valori ci sono e dopo questi primi 4 mesi non posso non avere una convinta serenità a medio-lungo termine. Oggi abbiamo 16 punti e sono soddisfatto perché frutto di un percorso e non di casualità. Comunque non li avrei firmati in estate, giustamente, infatti resto convinto che 2-3 punti ci manchino nonostante il Livorno. Il girone di andata serve per fare più punti possibile, il vero campionato inizierà a fine gennaio".