© foto di Federico De Luca

Prima del derby contro il Padova da casa Venezia arrivano le parole di Valentino Angeloni, ds dei langunari, sul match a margine della presentazione ufficiale di Michele Fornasier: “Il Padova ha speso tantissimo - si legge su TrivenetoGoal.it -, ha cambiato 7/11 della formazione titolare, ha una squadra con giocatori di categoria e che hanno completamente cambiato la fisionomia della squadra. Litteri ha ancora uno strascico di febbre, ha un torcicollo fortissimo, vediamo nei prossimi giorni come starà. Bruscagin ha preso una botta fortissima al polpaccio, ce ne siamo resi conto subito in diretta. Rossi ha accusato un problema, non dovrebbe essere nulla di grave. Il Padova ha bisogno di fare punti subito essendo in una situazione di classifica pesante e questo lo sappiamo molto bene. È un derby e lo giocheremo con tutta la determinazione possibile. Per quanto riguarda La Spezia, forse non avremmo meritato di pareggiare, ma in altri casi avremmo meritato di più e abbiamo portato a casa di meno. Il calcio va così, è stato bravo il mister con i cambi a sistemare la squadra e alla fine siamo riusciti a pareggiare”