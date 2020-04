Emergenza Coronavirus. Benevento, Foggia: "Sul taglio degli stipendi serve buonsenso"

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha parlato nel corso della trasmissione Casabenevento facendo il punto della situazione con una ripartenza ancora incerta e l'accordo da trovare coi calciatori sugli stipendi: “Restare fermo è impossibile, anzi accelero ancora di più perché avendo più tempo i contatti sono ancora più frequenti e poi il mercato cambierà le tempistiche anche se non ci saranno spese folli. Per noi cambia poco perché continuiamo a portare avanti i nostri obiettivi con gli stessi parametri di prima. - continua Foggia come riporta Ottopagine.it - Per quanto riguarda gli stipendi bisogna considerare che ogni giocatore ha una storia diversa così come ogni società ha una gestione economica differente e penso che sia giusto venirci incontro nella maniera più civile possibile e usare il buonsenso per risolvere tutti i problemi in questo momento difficile”.