Emergenza Coronavirus. Ceravolo: "Se torneremo in campo sarà come ripartire da zero"

Intervistato in una diretta Instagram dai colleghi di DAZN l'attaccante della Cremonese Fabio Ceravolo ha parlato dell'anno difficile che sta vivendo in grigiorosso complicatosi ulteriormente per l'emergenza Coronavirus che ha stoppato la stagione: “Sono anni che la Cremonese manca dal calcio che conta, ma ci sono tutti i presupposti per rimediare e che sia questo o il prossimo anno mi auguro che si possa dire la nostra. Se si dovesse tornare in campo sarebbe come ripartire da zero, perché gli allenamenti online sono ok, ma serve il campo per capire certe dinamiche. La nostra classifica è quella che è, ma compattandoci possiamo uscire da questa situazione. Finora è stata un'annata difficile per via dei tanti cambi di allenatore, ma alla fine chi scende in campo siamo noi giocatori e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. - conclude Ceravolo parlando dei suoi hobby - Ho sempre avuto la passione del disegno, genere pop art e astratto, e potrebbe essere una strada da intraprendere quando smetterò. Questo isolamento mi dà la possibilità di vedere crescere mio figlio che è nato da pochi mesi. Videogiochi? Ho la passione per i retrogames che mi stanno rovinando, ma non solo, a volte gioco con Palombi, mentre Zortea e Ravanelli giocano ad altro”.