Emergenza Coronavirus. Sebastiani: "Inutile parlare di date. Prima viene la salute del Paese"

vedi letture

Intervistato da Radio Kiss Kiss il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato della possibile ripresa dei campionati: “L'interesse di tutti è quello di finire i campionati, ma dobbiamo attenerci alla realtà. L'emergenza non finirà certo fra una settimana e le cose non torneranno alla normalità in tempi brevi. Al primo posto dobbiamo mettere la salute dell'Italia, il calcio può aspettare. - continua Sebastiani – Inutile darsi delle date adesso, dobbiamo vivere alla giornata. Conseguenze di uno stop definitivo? Dietro le squadre ci sono imprenditori e aziende, che se avranno difficoltà economiche si ripercuoteranno inevitabilmente sul sistema calcio, sarebbe follia togliere energie alle imprese per immetterle nella società sportiva”.