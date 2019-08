© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Empoli dovrà guardare altrove per rinforzare la corsia destra di difesa. Il classe ‘98 Claude Adjapong è infatti sempre più lontano dallo sbarco in Toscana e vicino all’approdo all’Hellas Verona in Serie A. Il club veneto infatti sta aspettando solo l’ok dei neroverdi con cui ha trovato un accordo sulla base del prestito gratuito con riscatto fissato a 8 milioni di euro. Lo riporta Hellaslive.it.