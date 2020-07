Empoli, Bandinelli: "Felici della vittoria sul Venezia. Frosinone? Sarà dura, ma siamo pronti"

Ospite di Radio Lady il centrocampista dell'Empoli Filippo Bandinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del finale di stagione: “Siamo contenti di aver vinto a Venezia, ci tenevamo a prenderci i primi tre punti dopo la sosta. La strada è giusta, ora affrontiamo una squadra dura come il Frosinone. Ci faremo trovare pronti. Giocare a porte chiuse in era Covid-19 è una cosa nuova per tutti. Noi però abbiamo sei partite che devono essere sei finali, siamo concentrati sul finale di stagione. Stadi vuoti, si gioca ogni tre giorni, non è fresco, ma ci abituiamo a tutto. Ho lavorato tanto durante la sosta, ci tenevo a farmi trovare pronto quando toccava a me. C’è concorrenza, la squadra è forte, ma l’importante ora è portare a casa più punti possibile e vincerle tutte”.