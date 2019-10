Empoli, Bucchi: “C’è molto rammarico. Risultato difficile da digerire”

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Trapani-Empoli, Cristian Bucchi ha parlato del punto raccolto dai suoi in trasferta dopo aver condotto la gara: “È difficile da digerire per come si è chiusa la partita. C’è grande rammarico sia per il gol subito a recupero già finito sia per le tante occasione buttate al vento. Non possiamo creare queste palle gol per ammazzare la partita e non vincere, dobbiamo concretizzare perchè poi le cose rischiano di andare così. Non siamo stati cattivi come dovevamo all’ultimo minuto, serviva un atteggiamento diverso anche se c’è stata sfortuna in quella situazione. Abbiamo fatto un fallo stupido a 40 me dalla porta e non abbiamo difeso come dovevamo. La responsabilità è solo nostra se non abbiamo vinto, non possiamo e non dobbiamo attaccarci a nient’altro”.