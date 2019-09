Empoli, Bucchi: "C'è solo da migliorare la condizione fisica"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

A termine del test match contro la Primavera, in casa Empoli è mister Cristian Bucchi a fare il punto della situazione sulla squadra che, dopo la sosta del campionato, inizierà a preparare la sfida contro il Crotone: "Avremmo voluto fare un test più impegnativo, ma purtroppo una serie di coincidenze hanno fatto sì che non si trovasse gli accordi giusti. Mi è però piaciuto l'idea di giocare in famiglia, il rapporto tra prima squadra e Primavera deve essere simbiotico, è il naturale passaggio tra i giovani e la prima squadra, che soprattutto da noi deve essere un valore aggiunto: a parte Gazzola e Mancuso, abbiamo dato del buon minutaggio a tutti, è stato un buon match a livello di qualità e intensità, e anche a livello climatico, a Crotone giocheremo per la prima volta alle 15:00. A livello di condizione fisica siamo migliorati, e quando vanno le gambe anche le idee sono più lucide e lineari, anche se c'è ancora da migliorare qualcosa".

Proprio su questo: "Vedo che i ragazzi hanno assimilato molto bene anche la metodologia del lavoro. A oggi il punto su cui siamo leggermente indietro, consapevolmente, è quello fisico, ma la squadra ha dimostrato di star bene. E' chiaro che alle volte quando la condizione scende concediamo troppo all'avversario, ma raggiunto l'ottimo livello di condizione anche le altri componenti andranno a posto giusto".

Chiude con una nota su Frattesi: "Quando un ragazzo va in Nazionale va lasciato tranquillo, ma sono felice per lui e per la doppietta. Oltre alle sue qualità, ha dimostrato quello che io credo, che ha gol: con la giusta serenità che un ragazzo giovane come lui dovrà avere, sarà fondamentale anche per noi".