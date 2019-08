Empoli, Bucchi: "Candidati alla A? Si, vietato sottrarci da responsabilità"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Vince anche contro il Pescara l'Empoli, che centra il quarto turno di Coppa Italia. A margine del match, questo il commento di mister Cristian Bucchi: "Porto a casa tanto di positivo, a cominciare da un gran primo tempo dove avremmo meritato il vantaggio, ma anche l'aver saputo soffrire: abbiamo speso molto, siamo calati fisicamente ed eravamo in inferiorità numerica, ma il gol lo abbiamo trovato. Chiaro che dobbiamo migliorare, ma abbiamo buone basi, mostrate contro un avversario forte che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A. Ovvio poi che sperassi di chiuderla prima, la partenza è stata un handicap, ma non essendo al 100% è normale che si paghino certe altre situazioni: sono gare particolari queste di agosto, l'importante è mettere benzina nelle gambe e compattarci".

Andando poi a parlare dell'esordio in campionato: "Stiamo bene, vincere aiuta a far aumentare l'autostima, ma dobbiamo sempre stare in allerta tutte le gare: e non è finta umiltà, è realtà. Ci attende una Juve Stabia che da neo promossa non ha niente da perdere, arriva qui spensierata per affrontare noi che ci danno candidati alla vittoria finale, lo spirito sarà determinante: chiaro che siamo una delle squadre candidate a vincere, non dobbiamo tirarci indietro di fronte alle responsabilità, ma ci sono altre squadre che hanno messo pedine intelligenti nel loro scacchiere. Ci saranno delle sorprese, ma per noi tutto ciò rappresenta solo uno stimolo".