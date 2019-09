Empoli, Bucchi: "Dobbiamo voltare pagina dopo il derby"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

In vista del big match fra il suo Empoli e il Perugia il tecnico dei toscani Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla spinta derivata dalla vittoria nel derby all’ultimo secondo: “Siamo usciti bene dal derby, ci ha dato grande carica. È stato determinante lo spirito messo in campo, ma ora dobbiamo voltare pagina e non c’è spazio per godersi nulla perché c’è ancora tanto da fare. Il Perugia è una squadra costruita per arrivare in fondo, fra le più forti della Serie B e non è un caso che sia in questa posizione di classifica. Ha ambizioni importanti come del resto noi e domani mi aspetto una gara tutta da giocare. Big match? Le gare sono tutte complicate allo stesso modo, ce ne sono alcune che assumono importanza diversa per il nome e per il blasone dell’avversario, ma in serie B conta la mentalità, non è un caso che ogni anno ci sia una neopromossa che arriva fino in fondo e vince il campionato. - continua Bucchi come riporta Pianetaempoli.it - Sono molto legato al Perugia, mi ha dato tanto e credo di avergli restituito qualcosa anche io, mi ha consentito di vivere esperienze meravigliose da calciatore e anche da allenatore. Domani saremo avversari e ognuno farà il massimo per se stesso, ma poi i rapporti torneranno normali. Entrambe le squadre puntano a dominare il gioco e chi riuscirà a farlo avrà la meglio”.