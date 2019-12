Empoli, Corsi: "Chiediamo scusa a tifosi e città, momento complicato"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dell'Empoli, il presidente Fabrizio Corsi ha parlato dopo il 4-0 subito in casa del Frosinone: "Mi sento di prendere le dovute responsabilità nei confronti dei nostri tifosi e della città che si rappresenta sportivamente. In questi anni la squadra ci ha dato tante soddisfazioni ma appartiene al passato. Di fronte a giornate, a situazioni come queste, credo che sia doverose prendersi le responsabilità. Sono dispiaciuto e preoccupato ma allo stesso tempo non mi posso sottrarre dal prendermi le responsabilità per metterci al lavoro già da domani mattina per sostenere questa squadra e per cercare rimettere una baracca che in questo momento ci offre prestazioni deludenti. Sono situazioni che io conosco ma non posso dire che mi ci sono abituato. E' difficile prendere delle decisioni e rapportarsi ai ragazzi in questo momento".