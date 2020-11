Empoli, Corsi: "È bello vedere che tanti tifosi hanno devoluto la quota abbonamenti"

Una stagione vissuta a metà, la scorsa, per i tifosi di tutta Italia, con tante società che si sono attivate per rimborsare la quota non goduta degli abbonamenti stagionali. Tra queste società l'Empoli, che fino al prossimo 31 dicembre darà modo di chiedere il rimborso dei match a porte chiuse della passata stagione.

Molti tifosi azzurri, però hanno deciso di devolvere in beneficienza la quota spettante, e di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato la Vice Presidente Rebecca Corsi: “Lo scorso aprile ci siamo sentiti in dovere come società di far qualcosa, andando a rimborsare gli abbonamenti ai nostri tifosi, cercando in qualche modo di ricambiare quel grande affetto che la nostra tifoseria ci ha sempre dato. Oggi voglio ringraziare pubblicamente tutti quei tifosi che hanno scelto o sceglieranno di devolvere la loro quota in beneficienza, sostenendo le attività della nostra Onlus che anche in questi mesi non si è fermata, prodigandosi in numerose iniziative. Una scelta certamente non dovuta, che ci ha fatto nuovamente capire il valore dei nostri sportivi che anche in un momento non semplice come quello che stiamo vivendo hanno deciso di devolvere la loro quota ad Empoli For Charity. Un gesto che ci spinge e ci responsabilizza ancor di più a lavorare nel sociale, con la voglia costante di sostenere chi attraversa un momento di difficoltà, cercando di portar loro un sorriso e un aiuto concreto. Ringrazio veramente i nostri tifosi, con la sincera speranza di superare questo momento difficile e di rivederli presto tutti allo stadio”.