© foto di Federico De Luca

Una sola vittoria nelle ultime dieci giornate di Serie B per l'Empoli di Fabrizio Corsi. A tal proposito il numero uno del club toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione: "Penso che l’aver prodotto un gran calcio negli anni scorsi ci stia penalizzando. Dentro la mia testa e quella degli sportivi c’è questo, ma andare a proporre quel tipo di gioco a volte non è facile, specialmente in una categoria come questa dove prevale spesso la mentalità di distruggere il gioco avversario e metterla sul piano fisico e della combattività. Il mercato? Pensiamo a queste tre partite e poi vediamo. Abbiamo i mezzi per intervenire e lo faremo. Intanto però dobbiamo ritrovare certezze ed entusiasmo".