Empoli, Corsi: "Se l'ASL mi bloccasse, io partirei lo stesso. Meglio il penale di una sconfitta"

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi intervistato ieri da Radio Kiss Kiss Napoli stuzzicato sulla vicenda riguardante Juventus-Napoli, dopo la sentenza della Corte Sportiva d'Appello , ha spiegato che lui farebbe comunque partire la squadra se si trovasse nelle condizioni in cui si è trovato De Laurentiis: “Se l'ASL mi dice di non partire io parto perché preferisco andare nel penale che perdere la partita. Poi andrei a patteggiare, troverei la soluzione, ma io sarei partito. A me farebbe più paura perdere il match a tavolino, per cui se l'ASL avesse detto di fermarsi io sarei andato comunque a Torino. - conclude Corsi come riporta Tuttonapoli.net - Detto questo, sarei contento se Juventus-Napoli si giocasse".