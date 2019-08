Empoli, Dezi al 90': "Felice per il gol, presto per parlare di promozione"

Finisce 1-1 il big match tra Chievo ed Empoli, due delle tre retrocesse nella passata stagione dalla Serie A e pronte, in questo anno di cedetteria, a cercare la risalita immediata. Un risultato che soddisfa i toscani, andati in vantaggio con Jacopo Dezi, autore di un gran gol di destro al volo; proprio il centrocampista della squadra di Bucchi ha parlato a fine partita sottolineando la buona prova dei suoi: "Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra attrezzata per la Serie A, portiamo a casa questo punto. Il gol? Emozione unica. Lo volevo tanto, ma importante era portare fare punti e siamo contenti per questo. In campo bisogna sempre dare tutto, il mister è un grande allenatore, ci dà tanto e cerchiamo di fare ciò che ci chiede. Dobbiamo continuare a lavorare. Promozione? Presto per parlarne, dobbiamo lavorare perché siamo una squadra nuova. Ragioniamo partita dopo partita, dobbiamo portare a casa risultati" ha dichiarato ai microfoni di Dazn.