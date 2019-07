Empoli, dopo 13 anni Mchedlidze dice addio. "Sarà sempre casa tua"

© foto di Federico De Luca

Con un post sul proprio account Instagram l'Empoli ha salutato Levan Mchedlidze dopo 13 anni di militanza: "Tredici anni - scrive il club azzurro -. Tanto è passato dall’estate del 2006 quando l’Empoli decise di acquistare dal Dila Gori l’allora 16enne Levan Mchedlidze. Nel mezzo tanti piacevoli ricordi, dall’esordio con la maglia della prima squadra azzurra nel settembre del 2010 sul campo del Frosinone fino alla prima rete del marzo del 2011 a Crotone. Nella mente vivo come non mai il ricordo dell’8 giugno 2012, la rete che riaccese le speranze nello spareggio playout con il Vicenza. Una storia fatta anche di tanti infortuni, ma soprattutto di un amore reciproco. Restano i numeri: 163 gare, tra campionato e Coppa Italia, con 20 reti. In bocca al lupo Levan per il tuo futuro... Empoli resterà sempre casa tua".