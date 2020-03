Empoli, Fiamozzi: "Risultato bugiardo, non so spiegare un primo tempo giocato così"

Il difensore dell'Empoli Riccardo Fiamozzi ha commentato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta interna contro il Pordenone: "Il risultato è bugiardo, sono giù di morale - empolichannel.it -. Se non siamo al cento per cento dal punto di vista psicofisico, non è facile per nessuno. Non so dire perché nel primo tempo abbiamo giocato così. Sono amareggiato. Dovevamo rientrare in campo più aggressivi per ribaltarla, ce lo siamo detti".