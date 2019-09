© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Frattesi decide il derby tra Pisa ed Empoli con una rete allo scadere, il suo primo in Serie B. Il centrocampista azzurro, 20 anni appena compiuti, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "E' quello che tutti i bambini sognano, è per queste cose che gioco a calcio. Sono contento perché è stato poco fa il mio compleanno, l'ho festeggiato al meglio. Ce lo meritiamo veramente".

Sul Pisa diverso stasera: "Avevamo provato cose diverse, ma alla fine il mister ci ha spiegato che siamo capaci di adattarci e ci siamo trovati comunque bene".

Sei qui per consacrarti? "Sono venuto qui per crescere e regalare emozioni. E' per questo che gioco, voglio migliorare ogni giorno e arrivare il più in alto possibile".