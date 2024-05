Gol vittoria col Verona, Frattesi: "Lì non capisci niente, poi ho visto mio padre in tribuna"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Carlos Augusto in compagnia di Davide Frattesi e Kristjan Asllani hanno pescato dal tavolo dei "ricordi" alcuni fotogrammi simbolo dell'anno vissuto in nerazzurro. Dopo Atlético-Inter è stata pescata la foto dell'ex Sassuolo in Inter-Verona 2-1, per cui l'albanese esordisce: "Questa la facciamo commentare a lui".

"Siamo stati fortunati, bravi a crederci", ha esordito il centrocampista della Nazionale azzurra. "Una goduria possiamo dire", l'aggiunta di Asllani. E Carlos Augusto che ha espresso tutto il suo consenso: "Secondo me una delle vittorie più belle, poi in casa al 90esimo". Però una su tutte ha rubato il cuore di Frattesi: "Forse la più bella dopo il derby. Perché nel derby...". Ma tornando sul match da cardiopalma contro gli scaligeri poi Asllani ha ricordato: "E il rigore (sbagliato da Henry, ndr). In questa partita è veramente successo di tutto". "Io non ho mai fatto una partita così", ha commentato Frattesi ridendo. E Carlos Augusto a chiudere: "Gli ultimi cinque minuti è successo di tutto, mamma mia. Però bellissimo qua".

E nell'esultanza sfrenata per il gol del sorpasso su tap-in, quando si aggrappò alle divisioni tra campo e spalti, l'ex centrocampista del Sassuolo ha dichiarato: "Eh, mi parte la vena ogni tanto. Non capisci niente. Poi stavo guardando in tribuna e vedevo che c'era mio padre che esultava quindi è stato bellissimo. Veramente bello".