Empoli, il rammarico di Romagnoli: "Non stanno arrivando i risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A commentare la sconfitta contro il Benevento, in casa Empoli, è il difensore Simone Romagnoli: “E’ stata una partita difficile e faticosa, facciamo i complimenti al Benevento,ma noi non siamo riusciti a esprimere quello che abbiamo in tutte le fasi, siamo molto rammaricati di questo, ma comunque abbiamo cercato di fare ciò che riuscivamo nella ripresa, ricompattandoci e spingendo nella maniera giusta: peccato non aver raddrizzato la gara. E’ un momento in cui i risultati non stanno arrivando, dobbiamo solo unirci e dare tutto quello che abbiamo. Manchiamo di anima? Non stiamo, come ho detto, esprimendo quello che abbiamo, non riusciamo ancora a esprimere il massimo per diversi motivi, ma noi continuiamo a lavorare tanto per creare ancora un qualcosa che non è facile fare. Forse le tre vittorie di fila ci avevano fatto pensare di aver costruito una base eccessivamente solida. Le cose buone però le abbiamo, dobbiamo solo venire fuori da questa situazione: ma la prossima gara sarà per noi la svolta”.