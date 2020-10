Empoli, Mancuso: "Oggi il gol vale doppio. Siamo partiti bene ma è solo l'inizio"

vedi letture

Leonardo Mancuso, match winner della gara tra Empoli e Spal, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida: "Segnare è sempre un piacere, oggi il gol vale doppio perché è il mio primo stagionale ed è servito per conquistare la vittoria. Già nel primo tempo avevamo avuto diverse opportunità per pareggiare, è successo lo stesso nella ripresa e dunque penso sia un successo meritato per quanto abbiamo fatto fino alla fine. Nelle prime tre gare hanno segnato i miei compagni ma siamo riusciti a vincere lo stesso, stiamo facendo gol tutti e dobbiamo continuare così: il mister crede molto in noi fin dal primo turno, sul campo si vede e sono contento per il momento. E' solo l'inizio, dobbiamo continuare a premere sull'acceleratore. Siamo partiti bene, stiamo cercando di creare tutti insieme qualcosa di importante e i risultati sono la conseguenza di questo".