Empoli, Marino: "Siamo felici di essere ai play off. Ce la giocheremo"

Pasquale Marino, tecnico dell'Empoli, ha parlato nel post partita di Livorno-Empoli: "Sono contento perché dovevamo vincere per cancellare la sconfitta della settimana scorsa. Ci serviva vincere per arrivare ai play off. Sono contento per società e per i tifosi. Sono arrivato che eravamo in zona play out, adesso siamo ai play off. Vogliamo fare una grande prestazione e giocarci il tutto per tutto. Stasera abbiamo avuto tante palle gol, poi siamo riusciti a buttarla dentro. La squadra ha reagito bene, voleva questo risultato e lo ha ottenuto. Importante aver vinto senza rischiare nulla. Ora ci rimbocchiamo le maniche per dare tutto nella partita di Verona".