Empoli, Muzzi: "Ascoli gara della vita? No, lo sono tutte"

Roberto Muzzi è finalmente pronto a guidare dalla campo il suo Empoli. Scontati i due turni di squalifica l’ex centravanti sarà in panchina contro l’Ascoli provando a dare quella scossa necessaria alla squadra toscana per tornare a vincere dopo due mesi a secco: “Tutte le nostre partite devono essere quelle della vita. L’Ascoli è forte e ha fatto bene in Coppa, ma a me interessa l’atteggiamento con cui scenderanno in campo i miei ragazzi. Per uscire dalla crisi serve il lavoro e voglio che i giocatori combattano fino alla fine come faccio io, non accetto che qualcuno molli o sia negativo altrimenti va fuori. Sono combattivo, i giocatori sono al mio fianco e sono certo che giocheranno per ambiente e tifosi. - continua Muzzi come riporta Empolichannel.it - Modulo? Ho iniziato con il 3-5-2, poi mi sono spostato al 4-3-1-2, sono due moduli in cui credo e voglio che la squadra possa saperli fare entrambi. Tifosi? Hanno ragione, è normale ci sia contestazione. Ho chiesto loro di stare con la squadra per novanta minuti e dare il loro contributo. Penso sia importante stare tutti sulla stessa barca”.